قائمة الأهلي - غياب وسام وعودة عمر كمال أمام فاركو.. وسمير وعبد الكريم في الهجوم

يغيب وسام أبو علي عن قائمة الأهلي أمام فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

كما عاد عمر كمال لاعب الأهلي إلى قائمة الفريق مجددا بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

بينما يقود الهجوم الثنائي الشاب سمير محمد وحمزة عبد الكريم.

ويحل الأهلي ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري في تمام الرابعة من عصر غدا الأربعاء.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - حسين الشحات - محمد أفشة - محمد عبد الله.

الهجوم: سمير محمد - حمزة عبد الكريم.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو يوم الأحد دون راحة بعد الخسارة أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.