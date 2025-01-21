مران الأهلي - تدريب بدني خفيف استعدادا لـ فاركو.. والفريق يسافر إلى الإسكندرية

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 18:01

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم الأهلي استعداداته عصر اليوم الثلاثاء لمباراة فاركو في بطولة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على فاركو في تمام الرابعة عصر الأربعاء على استاد برج العرب في الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

وتضمن المران محاضرة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق للحديث عن الجوانب الخططية.

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كما شهد المران جزء بدني خفيف ثم تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة فاركو.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويسافر الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم لدخول معسكر بأحد فنادق الإسكندية استعدادا للمباراة.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو يوم الأحد دون راحة بعد الخسارة أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فاركو الأهلي الدوري مارسيل كولر
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