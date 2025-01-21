خبر في الجول - بدلا من أوكينابيرهي.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم معتز زدام

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 17:57

كتب : عمرو نبيل

معتز زدام

أتم نادي مودرن سبورت اتفاقه مع معتز زدام لاعب الترجي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان قد ارتبط اسم زدام بالانتقال إلى غزل المحلة قبل أن تتوقف الصفقة بين الطرفين.

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت قد أتم اتفاقه مع نادي الترجي لضم معتز زدام.

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وتأتي الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء.

وسيتم قيد زدام الذي يخوض تجربته الثانية في الدوري المصري، بدلا من فيجيري أوكينابيرهي الذي تم التعاقد معه في بداية الموسم الجاري.

وقضى زدام فترة إعارة مع المصري في الموسم الماضي مع أحقية الشراء، لكن قرر النادي البورسعيدي عدم تفعيل البند.

واستعار المصري اللاعب التونسي لمدة نصف موسم فقط.

ولعب زدام مع المصري 22 مباراة مسجلا 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط بواقع 149 دقيقة.

الدوري المصري معتز زدام الزمالك الترجي
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