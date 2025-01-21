منتخب الناشئين يفوز وديًا على بسيون برباعية استعدادا لأمم إفريقيا

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 17:29

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين أمام بسيون

فاز منتخب الناشئين تحت 17 سنة على حساب فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت في ملاعب مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف).

واختتم منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس معسكره الذي انطلق الأحد الماضي استعدادال لخوض أمم إفريقيا للناشئين في مارس المقبل.

سجل رباعية المنتخب عبد العزيز الزغبي، وسلمان محمد، ومالك معتصم، وأدم محمد.

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وحضر المباراة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 ببطولة شمال إفريقيا نوفمبر الماضي، والمؤهلة إلى كأس الأمم.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

أمم إفريقيا للناشئين منتخب الناشئين أحمد الكاس
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