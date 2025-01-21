ميلان يفسخ تعاقده مع مدافعه السنغالي
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 17:16
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع السنغالي فودي بالو توريه بشكل رسمي.
وأفاد النادي عبر موقعه: "ميلان يعلن فسخ تعاقده بالتراضي مع المدافع فودي بالو توريه".
وأضاف "يتمنى نادي ميلان التوفيق للاعب في باقي مسيرته".
اللاعب السنغالي البالغ من العمر 28 عاما أصبح حرا في الانتقال لأي فريق.
بالو تراوري بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان بين فرق الناشئين والشباب ومن ثم انضم إلى ليل لموسمين ثم موناكو في 2018-19.
وفي صيف 2021 انضم إلى ميلان بعقد يمتد حتى صيف 2025.
لكنه خرج للإعارة إلى فولام في صيف 2023.
لكنه لم يلعب سوى 8 مباريات مع الفريق الإنجليزي.
في الصيف الماضي عاد إلى ميلان لكنه لعب مع الفريق الرديف فقط.
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