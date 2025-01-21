ميلان يفسخ تعاقده مع مدافعه السنغالي

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

شعار ميلان

أعلن نادي ميلان يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع السنغالي فودي بالو توريه بشكل رسمي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "ميلان يعلن فسخ تعاقده بالتراضي مع المدافع فودي بالو توريه".

وأضاف "يتمنى نادي ميلان التوفيق للاعب في باقي مسيرته".

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اللاعب السنغالي البالغ من العمر 28 عاما أصبح حرا في الانتقال لأي فريق.

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بالو تراوري بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان بين فرق الناشئين والشباب ومن ثم انضم إلى ليل لموسمين ثم موناكو في 2018-19.

وفي صيف 2021 انضم إلى ميلان بعقد يمتد حتى صيف 2025.

لكنه خرج للإعارة إلى فولام في صيف 2023.

لكنه لم يلعب سوى 8 مباريات مع الفريق الإنجليزي.

في الصيف الماضي عاد إلى ميلان لكنه لعب مع الفريق الرديف فقط.

فودي بالو توريه ميلان
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