جاب الله: كوكا غاب من مران الأهلي بسبب إصابة في السمانة

كشف أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي عن تعرض أحمد نبيل "كوكا" لاعب الفريق للإصابة.

وغاب كوكا عن المران الجماعي للفريق والذي أقيم اليوم الثلاثاء.

وقال جاب الله عبر المركز الإعلامي للنادي: "كوكا اشتكى من آلام في عضلة السمانة ولذلك فضل الجهاز الفني عدم مشاركته في التدريب لحين الاطمئنان على حالته الطبية".

وتابع "اللاعب أدى مرانا استشفائيا وسيجري أشعة على عضلة السمانة يتحدد على ضوئها الإصابة والبرنامج التأهيلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو غدا الأربعاء على استاد برج العرب في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وشارك كوكا في 16 مباراة منذ بداية الموسم بقميص الأهلي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز صاحبا المركزين الثاني والثالث، بينما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 10 نقاط.