أبو ريدة يوافق على التصميمات الجديدة لملابس منتخب مصر

وافق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على التصميمات الجديدة لملابس منتخب مصر المقدمة من شركة بوما.

ومن المقرر أن يظهر المنتخب المصري بهذه الملابس في تصفيات كأس العالم 2026 وأمم إفريقيا 2025.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أن أبو ريدة بحث سبل التعاون المستقبلي مع شركة بوما خلال اجتماعه مع أنتاناس إكرمان مدير التسويق الرياضي للفرق بشركة بوما للملابس الرياضية الراعية للمنتخبات المصرية.

واجتمع أبو ريدة مع ممثل بوما يوم الثلاثا بمقر مركز المنتخبات الوطنية، بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وعلاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات ومحمد سمير زاهر مدير التسويق.

الاجتماع شهد حصول ممثل الشركة على موافقة الاتحاد على التصميمات الجديدة لملابس المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول الذى يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وتصفيات كأس العالم 2026.

كما تم الاتفاق على تحديد مواعيد تسليم ملابس المنتخبات خلال الفترات المقبلة.

ومن جانبه، أبدى مدير تسويق الفرق بالشركة الراعية سعادته البالغة بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصرى معربا عن أمله في مزيد من التعاون فى المستقبل.

في نوفمبر الماضي، أعلن منتخب مصر قميصه الجديد والذي سيخوض به مبارياته في عام 2025.

ويأتي القميص من شركة بوما باللونين المعتادين، الأحمر الأساسي والأبيض البديل.

ونشر حساب منتخب مصر مقطع فيديو للقميص الجديد تحت عنوان "شغل يابني الكاسيت".

وظهر في مقطع الفيديو كل من محمد عواد ومصطفى محمد وأحمد مصطفى "زيزو" ورامي ربيعة.

ويتواجد صورة لفرعون على منطقة الصدر في القميص الأبيض.

وظهر منتخب مصر بالقميص الجديد في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 نوفمبر الماضي.