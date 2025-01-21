تنس - للمرة الـ 50 في الجراند سلام.. دجوكوفيتش يفوز على ألكاراز ويتأهل لنصف نهائي أستراليا

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش - تنس

فاز نوفاك دجوكوفيتش على كارلوس ألكاراز بثلاثة مجموعات مقابل واحدة في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتأهل دجوكوفيتش إلى نصف النهائي رقم 50 خلال مسيرته ليكسر الرقم القياسي المكتوب باسمه.

وفاز ألكاراز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-4.

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وتمكن دجوكوفيتش من حسم ثلاث مجموعات متتالية بنتائج 6-4 و6-3 ثم 6-4 ليفوز ويتأهل لنصف النهائي.

ويلتقي دجوكوفيتش في دور نصف النهائي ضد أليكساندر زفيريف يوم الجمعة المقبل 24 يناير.

نوفاك دجوكوفیتش كارلوس ألكاراز بطولة أستراليا للتنس
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