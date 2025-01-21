مران الزمالك – راحة لـ مصطفى شلبي بسبب نزلة برد.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق

حصل مصطفى شلبي لاعب الزمالك على راحة من تدريبات الفريق بسبب إصابته بنزلة برد.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه مودرن سبورت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري يوم الخميس المقبل.

وأكد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لفريقه أن التحديات أصبحت أكبر في كأس الكونفدرالية بعد التأهل لدور الـ8 وطالب اللاعبين بغلق الصفحة والتركيز في الدوري.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية ضد إنييمبا على تدريبات استشفائية وتأهيلية دون خوض باقي فقرات المران الجماعي خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وواصل محمود حمدي (الونش) وعبد الله السعيد ومصطفى الزناري التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب واستخدام الأدوات الرياضية مع متابعة محمد أسامة طبيب الفريق ومنحهم تعليمات خاصة في إطار البرنامج.

وتدرب المستبعدون والبدلاء في مباراة إنييمبا لتدريبات قوية تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق لرفع المعدل البدني للاعبين.

وكذلك أدوا فقرة خططية تحت قيادة أمير عزمي المدرب العام، قبل إجراء تقسيمة قوية في نهاية التدريب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل مودرن سبورت الترتيب بـ4 نقاط.