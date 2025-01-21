النصر يعلن غياب لابورت عن مواجهة الخليج لظروف شخصية

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

أعلن نادي النصر السعودي أن مدافعه الإسباني إيمريك لابورت لن يشارك في مباراة الخليج يوم الثلاثاء لظروف شخصية.

وأفاد النادي "لابورت غادر السعودية متوجها إلى بلاده للوقوف مع عائلته، وذلك بسبب حالة والده الصحية الحرجة".

وبذلك سيغيب اللاعب الإسباني عن مواجهة الخليج ضمن الجولة الـ 16 من الدوري السعودي يوم الثلاثاء.

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وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لابورت سافر مع فريقه من الرياض إلى الدمام لخوض المباراة، لكنه بمجرد هبوط الطائرة في الدمام، أعاد لابورت تشغيل هاتفه، ووجد عائلته تطالبه بالقدوم عاجلا لرؤية والده الذي وصل لحالةٍ صحية حرجة جدا.

وهرع الإسباني لإبلاغ الجهاز الفني بفحوى الرسالة قبل النزول من الطائرة، وتفهَّم الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، ظروف اللاعب، ومنحه الإذن بالرحيل.

وشرع مسؤولو النصر في إعداد سفر لابورت إلى إسبانيا للوقوف بجوار عائلته حيث يرقد والده.

ويغيب لابورت للمرة السابعة عن النصر خلال الموسم الجاري، بعدما افتقده الفريق في 3 مبارياتٍ سابقةٍ في الدوري، ومثلها لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخاض المدافع الدولي 19 مباراةً برفقة النصر منذ انطلاقة الموسم، وسجل 4 أهداف.

إيمريك لابورت النصر
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