التشكيل – ياو أنور في هجوم البنك الأهلي.. ورضا صلاح يقود وسط الجونة

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الجونة.

ويواجه البنك الأهلي خصمه الجونة بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – إسحاق يعقوب – هشام صلاح

خط الوسط: سعيدو سيمبوري – محمد فتحي – أحمد النادري

أمامهم: محمد إبراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور.

وعلى الجانب الآخر أعلن علاء عبد العال مدرب الجونة تشكيل فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد مجدي – أحمد العش – أحمد حسام – أحمد رضا

خط الوسط: عبد الجواد محمد – رضا صلاح – سيف شيكا

خط الهجوم: فافور أكيم – صامويل أوجو – علي الزهدي

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 6 نقاط.