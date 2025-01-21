مبابي: عقليتي تغيرت بعد مباراة بلباو.. والانتقادات ضدي كانت طبيعية

شرح كيليان مبابي لاعب ريال مدريد سبب الاختلاف في مستواه خلال الفترة الماضية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رد بول سازلوبرج النمساوي في الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشعر أنني بخير لقد حظيت بشهر ونصف رائعين، أحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع وثقتي بنفسي وبزملائي كبيرة".

وواصل "أتحلى بالهدوء وعندما يكون لاعب مثلي ومع حجم ما يتوقعه الناس مني يكون من الطبيعي الكلام عني بطريقة سيئة والأمر ليس شخصيا وعندما ألعب جيدا يتحول إلى الكلام إلى مدح، ويمكنني تغيير الموقف وقد تغير بالفعل".

وأكمل "أنا لاعب يحاول دائما القيام بالمزيد من أجل الفريق وعندما تلعب بشكل سيء يؤثر ذلك عليك وكنت أعرف أن ذلك أمرا وارد، وبعد مباراة بلباو علمت أنني لن أقدم أسوأ من ذلك ويمكنني فقط التحسن وفي النهاية تغيرت عقليتي بعد نهاية المباراة ويمكنني إثبات جودتي وانني لاعب بحجم ريال مدريد".

وشدد "التغيير الذي حدث لي كان في عقليتي، كنت جيدا على المستوى البدني ومع المجموعة ولكن كنت أعلم أنني يجب أن أقدم المزيد وقلت إن الوقت قد حان لتغيير موقفي وأنا لم أنضم لريال مدريد لألعب بشكل سيء وهنا يجب أن تلعب دائما بشكل جيد".

واستمر "ارتداء ذلك القميص دائما ما كان حلما وأنا أعيش ذلك الحلم منذ ذلك اليوم وكل مرة تتاح لي الفرصة لألعب هنا أشعر بالسعادة حتى عندما لم ألعب جيدا، وقد كان ذلك خطئي ولكن الآن أنا أفضل وأحاول تعلم الثقافة الإسبانية وهي مختلفة قليلا عن الفرنسية وأنا أحب حياتي حاليا وقد توجت بلقبين بالفعل حتى الآن".

وأردف "أنا لاعب يحتاج للتعرض للضغط، ضد سيلتا فيجو تعرضنا لبعض صافرات الاستهجان ولكن هذا طبيعي عندما لا تلعب بشكل جيد ومهمتنا هي تغيير تلك الصافرات".

وأضاف "كنت أفكر كثيرا وأذهب في مركز فينيسيوس وأحيانا بمركز رودريجو وعندما تفكر كثيرا تفقد قدرتك على قراءة المباراة".

وعن منتخب فرنسا قال: "لا يوجد مشكلة في منتخب فرنسا، أريد العودة بشهر مارس وحبي للمنتخب لم يتغير ولكن حاليا أركز فقط على ريال مدريد وتقديم أفضل ما لدي".

وأكمل "لن أكون أبدا لاعبا خجولا، عندما تنضم لريال مدريد يجب أن تتحلى بالتواضع ولكن ليس بالخجل ولا يجب أن آتي هنا وأطلب أقصى قدر من الاحترام وفي كل يوم تزيد أهميتي بالفريق، إذا كان بإمكاني تسجيل 40 هدفا فهذا جيد ولكن إذا كان بإمكاني تسجيل المزيد سأفعلها".

وأتم "الهزيمة في كأس السوبر كانت حزينة، لقد خسرنا نهائي ضد منافس قوي وكنا نشعر بالحزن في الطائرة، ولكن لا تزال هناك العديد من الألقاب لنحققها، لقد خضنا مباراة صعبة في الكأس ولكن في كرة القدم يجب أن تغير عقليتك بسرعة وهذا ما فعلناه ويجب أن نستمر كذلك غدا".

ويحتل ريال مدريد المركز الـ 20 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.