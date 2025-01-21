مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: تعاقدنا مع جناح بترول أسيوط

تعاقد نادي البنك الأهلي مع حسن أحمد لاعب بترول أسيوط خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع حسن أحمد من بترول أسيوط لمدة 3 مواسم ونصف، بعد مشاهدته في دوري المحترفين".

ويعد الجناح الأيسر من مواليد 2002 ولعب في بترول أسيوط 3 مواسم.

وانضم حسن أحمد إلى بترول أسيوط قادما من سوهاج.

وسجل حسن أحمد هدفين خلال 8 مباريات مع بترول أسيوط.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

وسيلاقي البنك الأهلي منافسه الجونة في المباراة التي ستجمعهما في الرابعة مساء اليوم في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويسعى البنك الأهلي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في جميع البطولات.

وفاز البنك الأهلي على غزل المحلة والإسماعيلي في الدوري، وبترول أسيوط في كأس مصر.