مؤتمر أنشيلوتي: الرحيل عن ريال مدريد؟ أريد الاستمرار 4 سنوات إضافية

نفى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الأخبار التي أشارت إلى اتخاذه القرار بالرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رد بول سالزبورج النمساوي في الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة سالزبورج ستكون مهمة جدا لأن المرحلة الأولى في دوري الأبطال على وشك النهاية ويجب أن نحصل على نقاط قدر المستطاع وسنحاول القتال كما فعلنا ضد لاس بالماس".

وواصل "لا يوجد الكثير من الخيارات أمامنا للإنهاء ضمن أول 8 مراكز ولكن فرصتنا الوحيدة هي الفوز بالمباراتين وإذا كان علينا أن نلعب دور الـ 32 سنؤدي أفضل ما لدينا مع الوضع في الاعتبار أن الجدول سيكون مزدحما".

وأكمل "من الصعب الحكم على الفريق حاليا، نؤدي بشكل جيد هجوميا ولكن يجب أن نتحسن في الدفاع وهذا سيكون مفتاح النجاح هذا الموسم وإذا نجحنا في ذلك سننافس على جميع البطولات".

وتابع "قلة التقدير لأنشيلوتي؟ لا أشعر بذلك ولكن أشعر بالحب من الجميع سواء الجماهير أو النادي أو الإعلام ولكن أحيانا تحدث بعض المبالغات".

وشدد "لم أتخذ القرار بالرحيل بنهاية الموسم ولن أقرر أبدا موعد رحيلي عن ريال مدريد، يوما ما سيأتي ذلك الموعد ولكن لا أعرف متى قد يكون غدا أو بعد عدة مباريات أو عدة سنوات، فلورينتينو بيريز سيستمر هنا 4 سنوات لذلك قد استمر معه ونحصل على وداعية سويا".

وعن مشكلة مبابي في السابق قال: "يجب أن تعود للأساسيات في تلك الحالات، عندما لا يستطيع لاعب إخراج أفضل ما لديه فهو يعقد الأمور على نفسه وهذا خاطئ يجب على اللاعب أن يبسط الأمور ولا يعقدها".

وأضاف "التعاقد مع لاعبين مثل مانشستر سيتي؟ لدينا فريق متكامل وبالنظر إلى ما حدث في الموسم الماضي، عندما زادت الغيابات وجدنا الإلهام ونحن مستعدون للموسم الحالي".

وعن رأيه في النظام الجديد لدوري الأبطال قال: "من الصعب الحكم حاليا، لدينا مباراتين متبقيتين في الدور الأول وهذا يجعلني ضدها ولكن هذا نظام جديد وعندما يأتي شيء جديد يجب أن تتحلى بالهدوء قبل الحكم وسنقيم الأمر بعد المباراتين المتبقيتين".

ويحتل ريال مدريد المركز الـ 20 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.