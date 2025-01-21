الثانية هذا الشتاء.. أستون فيلا يضم مدافع ليفانتي
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 14:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي أستون فيلا يوم الثلاثاء ضم أندريس جارسيا مدافع ليفانتي الإسباني.
أندريس جارسيا
النادي : أستون فيلا
تألق جارسيا في دوري الدرجة الثانية الإسباني لفت الأنظار إليه.
ولم يكشف النادي الإنجليزي مدة تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.
وكذلك قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة رجحت أن الصفقة تمت مقابل 7 ملايين يورو.
وتدرج جارسيا في صفوف ناشئي ليفانتي قبل أن يلتحق بالفريق الأول.
وسجل اللاعب الشاب 3 أهداف مع ليفانتي هذا الموسم.
الصفقة هي الثانية لأستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد صفقة ضم الهولندي دونييل مالين قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.
ويتواجد فيلا في المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.
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