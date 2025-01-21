الثانية هذا الشتاء.. أستون فيلا يضم مدافع ليفانتي

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 14:28

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا يوم الثلاثاء ضم أندريس جارسيا مدافع ليفانتي الإسباني.

تألق جارسيا في دوري الدرجة الثانية الإسباني لفت الأنظار إليه.

ولم يكشف النادي الإنجليزي مدة تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

أخبار متعلقة:
بعد مفاوضات يوفنتوس.. ماريسكا يكشف سبب استبعاد فييجا ضد ولفرهامبتون بايرن يعلن ضم موهبة هوفنهايم.. ولكن سكاي: مرموش يخضع للكشف الطبي مع سيتي.. وموعد إعلان الصفقة الثانية.. مانشستر سيتي يتعاقد مع فيتور ريس

وكذلك قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة رجحت أن الصفقة تمت مقابل 7 ملايين يورو.

Image

وتدرج جارسيا في صفوف ناشئي ليفانتي قبل أن يلتحق بالفريق الأول.

وسجل اللاعب الشاب 3 أهداف مع ليفانتي هذا الموسم.

الصفقة هي الثانية لأستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد صفقة ضم الهولندي دونييل مالين قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتواجد فيلا في المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

أندريس جارسيا أستون فيلا ليفانتي
نرشح لكم
تقارير مجرية: غياب جراديشار لمفاوضاته مع فريق بالدوري المصري.. ومصدر من الأهلي يرد تقرير تركي: طرابزون سبور مهتم بضم أحمد زيزو خبر في الجول - بدلا من أوكينابيرهي.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم معتز زدام تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات بايرن يعلن ضم موهبة هوفنهايم.. ولكن سكاي: مرموش يخضع للكشف الطبي مع سيتي.. وموعد إعلان الصفقة الثانية.. مانشستر سيتي يتعاقد مع فيتور ريس
أخر الأخبار
بمشاركة شريف.. النصر يعبر الخليج ورونالدو يعتلي صدارة هدافين الدوري السعودي 7 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: استبعاد الكونغو من أمم إفريقيا للمحليين.. وتأهل غينيا الإستوائية 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقارير مجرية: غياب جراديشار لمفاوضاته مع فريق بالدوري المصري.. ومصدر من الأهلي يرد 38 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – مدير تعاقدات زد يرد على "فرع الأهلي الثاني".. وأمر يحدث لأول مرة في مصر 45 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الهلال يراقب موقف صلاح.. وسيضمه إذا غادر ليفربول مجانا 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد وسام أبو علي من مواجهة فاركو.. وخطوة قبل مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: عودة ثنائي أرسنال المصاب أمام دينامو زغرب.. وموقف ساليبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير تركي: طرابزون سبور مهتم بضم أحمد زيزو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي