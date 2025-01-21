مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تعثر مفاوضات تجديد عقد زيزو

كشف مصدر من الزمالك عن سبب تعثر مفاوضات تجديد قعد لاعبه أحمد مصطفى "زيزو" خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "والد زيزو غير اتفاقه 3 مرات وكان آخرها في جلسة أول أمس هي من سببت الأزمة، خلال الجلسة عرض مجلس الإدارة عليه الحصول على فيلا من أحد المحبين للنادي بجانب مبلغ مالي لأن منحة التعاقد التي طلبها كبيرة جدا ومن الصعب توفيرها حاليا.

وأضاف "والد زيزو طلب أيضا شيكات الثلاث سنوات دفعة واحدة وهذا غير قانوني وعرضنا عليه أن يشارك زيزو في حملة إعلانية ورد بطلب أن يكون ذلك خارج العقد، ولذلك سيعقد مجلس الإدارة جلسة مساء اليوم لدراسة مستجدات مستقبل اللاعب".

وكان FilGoal.com قد علم أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد جلسة مساء غدا الثلاثاء لبحث مستقبل اللاعب.

مجلس الزمالك منقسم حول فكرة التجديد لـ زيزو في ظل طلباته المادية بين المؤيدين للتجديد ومن يفضلون بيعه وقبول عرض الاتفاق السعودي للاستفادة منه ماديا خوفا من رحيله بشكل مجاني بنهاية الموسم.

ويخشى مجلس الإدارة من عدم إيفاء رجال الأعمال بوعدهم بدعم تجديد عقد اللاعب.

وانضم زيزو للزمالك في 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

وضمن الزمالك تأهله إلى دور الـ8 من البطولة متصدرا لمجموعته التي تضم أيضا المصري وبلاك بولز.