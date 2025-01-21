بايرن يعلن ضم موهبة هوفنهايم.. ولكن

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم توم بيشوف لاعب هوفنهايم في صفقة انتقال حر تبدأ الموسم المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما تألق في صفوف هوفنهايم ولفت الأنظار إليه.

وأفاد النادي عبر موقعه: "إضافة جديدة لموسم 2025-2026.. بايرن يتعاقد مع توم بيشوف من نادي هوفنهايم حتى 30 يونيو 2029".

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي: "توم بيشوف هو أحد أبرز المواهب الألمانية، لذلك هو الخيار الأمثل لفلسفتنا كلاعب وسط موهوب فنيا".

وأضاف "يسعدنا أنه قرر اتخاذ خطواته التالية في صفوف بايرن".

فيما قال ماكس إيبرل المدير التنفيذي للبافاري: "توم لاعب استثنائي يمتلك إمكانيات هائلة. يتميز بقدم يسرى قوية للغاية، وضربات ثابتة رائعة، وتمريرات مميزة".

وأكمل "من المقرر أن يواجه التحديات معنا بداية من الصيف المقبل. فهو لاعب يمتلك إمكانات كبيرة لمساعدتنا في المباريات".

وشارك بيشوف في 24 مباراة مع هوفنهايم بمختلف المسابقات، وسجل هدفين وصنع 3.