آس: عودة تشواميني لتدريبات ريال مدريد.. وموقفه من موجاهة سالزبورج

عاد أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد إلى تدريبات الفريق بعد الإصابة التي عانى منها.

أوريليان تشواميني النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي عاد للتدريب مع الفريق بشكل طبيعي.

وأفادت الصحيفة أن تشواميني جاهز للعب ضد رد بول سالزبورج.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه سالزبورج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة من دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وتم استبعاد اللاعب الفرنسي من مباراة الفريق ضد لاس بالماس الماضية بسبب الإصابة.

وشعر توشاميني بآلام في ساقه اليسرى مما تسبب في استبعاده.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ20 في جدول ترتيب دور الدوري من دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

بينما محليا يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد الوصيف و7 نقاط عن برشلونة ثالث الترتيب.

ولعب تشواميني 24 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وصنع هدفا دون صناعة أي هدف.