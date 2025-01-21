تقرير: إنتر يتوصل لاتفاق لضم لاعب وسط دينامو زغرب

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

بيتار سوسيتش

توصل نادي إنتر إلى اتفاق مع بيتار سوسيتش لاعب دينامو زغرب حول البنود الشخصية للتعاقد معه.

وبحسب صحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية، فإن إنتر اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 21 لضمه في الصيف المقبل وقبل بطولة كأس العالم للأندية.

وأفادت الصحيفة أن الاتفاق يقتضي توقيع سوسيتش على عقد لمدة 5 مواسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المالي سيكون 12 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى مكافآت.

وكشفت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند ونابولي أظهرا رغبتهما في التعاقد مع سيوسيتش، إلا أن لاعب خط الوسط الدفاعي فضل النيراتزوري.

ويسعى إنتر لتدعيم صفوف فريقه بلاعبين شباب لتجديد دماء الفريق، بالإضافة إلى أن رغبة صندوق أوكتري هي جعل إنتر شاب أكثر بعد ارتفاع معدل سن اللاعبين.

ويعاني إنتر في مركز الوسط الدفاعي بعد إصابة هاكان تشالهان أوجلو ولعب البديل كريستيان أسلاني وفارق المستوى الكبير بينهما.

ومن المحتمل أن يعيد إنتر تجربة التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش، إذ ضم النادي الإيطالي بروزوفيتش من دينامو زغرب في 2015 ونجح للغاية مع الفريق.

وتعاقد دينامو زغرب مع سوسيتش قادما من موستار البوسني في شتاء 2022 مقابل 200 ألف يورو فقط.

ولعب سوسيتش مع دينامو زغرب 17 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

بيتار سوسيتش إنتر دينامو زغرب
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