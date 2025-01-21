تشابي ألونسو يرد على إمكانية تدريبه ريال مدريد

رد تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن على الأخبار التي ربطته باحتمالية تدريب ريال مدريد.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع تشابي ألونو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا لكارلو أنشيلوتي.

ويستعد ليفركوزن لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تدريب ريال مدريد؟ الوقت يمر ولكن التأثير يظل ورباطي بريال مدريد قوي ولكن الآن أركز فقط على باير ليفركوزن".

وواصل "لدي الآن ما يكفي لأقلق بشأنه مع ليفركوزن لذلك لم أفكر في أي شيء آخر".

وقاد ألونسو ليفركوزن خلال الموسم الماضي للتتويج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا.

ويحتل ليفركوزن المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة.