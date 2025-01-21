لابورتا: نستحق ركلة جزاء ضد خيتافي واضحة كالشمس

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

هاجم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة طاقم تحكيم مباراة فريقه ضد خيتافي.

وتعادل برشلونة مع خيتافي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال لابورتا لبرنامج الشيرينجيتو: "أرى أن ركلة الجزاء لصالح جول كوندي في مباراة خيتافي كانت واضحة جدا".

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وأضاف "الحكم كان جيدا في المباراة بشكل عام، لكن كان يجب أن تتدخل تقنية الفيديو في هذه الحالة".

وأنهى حديثه قائلا: "ركلة الجزاء كانت واضحة مثل الشمس".

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ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.

ويبتعد عن الوصيف أتليتكو مدريد بفارق 5 نقاط و7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بنفيكا في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم في الجولة السابعة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما بنفيكا في المركز الـ15 بـ10 نقاط.

برشلونة كوندي لابورتا
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