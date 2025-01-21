سبورت تكشف أسباب رغبة برشلونة في التعاقد مع راشفورد

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - راشفورد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية سبب رغبة هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة في ضم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

برشلونة

وبحسب الصحيفة فإن المدرب الألماني يعتقد أن هناك فارق مستوى كبير بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء، خاصة عندما تعرض لامين يامال للإصابات في وقت سابق.

ويريد فليك لاعب لديه الفدرة على تغطية مركز المهاجم الصريح لإعطاء راحة لروبرت ليفاندوفسكي الذي يلعب مباريات كثيرة.

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وبالإضافة إلى ذلك فراشفورد يلعب كجناح أيسر وبالتالي لاعب واحد يستطيع تغيطة أكثر من مركز في الهجوم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها في وقت سابق أن النادي الكتالوني توصل إلى اتفاق مع راشفورد على البنود الشخصية وتتبقى المفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وفقا للصحيفة فإن برشلونة يجب أن يتخلص من أحد لاعبيه أولا لإفساح مجال للتعاقد مع راشفورد والأقرب هو إريك جارسيا.

ولم يشارك راشفورد في آخر 5 مباريات في تشكيل مانشستر يونايتد منذ ديربي مانشستر الشهر الماضي لأسباب انضباطية.

وذكرت صحيفة سبورت إن راتب راشفورد يقدر بـ 10 ملايين يورو، يتبقى منه 5 ملايين لنصف الموسم المتبقي، وإن اللاعب مستعد للتنازل عن مليونين منهم مقابل الانتقال إلى برشلونة.

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

ماركوس راشفورد برشلونة
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