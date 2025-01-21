كرة يد – تحديد مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي من بطولة العالم

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

مصر - كرواتيا - بطولة العالم لكرة اليد

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد مباريات مصر بالدور الرئيسي من بطولة العالم.

وتلعب مصر في الدور الرئيسي من إيسلندا وسلوفينيا وكاب فيردي.

وجاء مواعيد مباريات مصر كالتالي:

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مصر × إيسلندا.. 9:30 مساء – الأربعاء 22 يناير.

مصر × سلوفينيا.. 7 مساء – الجمعة 24 يناير.

مصر × كاب فيردي.. 7 مساء – الأحد 26 يناير.

وتذاع المباريات على قنوات أون تايم سبورتس.

وتغلب منتخب مصر على كرواتيا بنتيجة 28-24 في ختام منافسات الدور الأول من بطولة العالم.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وسيتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة في الدور الرئيسي إلى ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

وستقام جميع المباريات في صالة أرينا زغرب بكرواتيا.

مصر بطولة العالم لكرة اليد
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