كرة يد – تحديد مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي من بطولة العالم
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 11:59
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد مباريات مصر بالدور الرئيسي من بطولة العالم.
وتلعب مصر في الدور الرئيسي من إيسلندا وسلوفينيا وكاب فيردي.
وجاء مواعيد مباريات مصر كالتالي:
مصر × إيسلندا.. 9:30 مساء – الأربعاء 22 يناير.
مصر × سلوفينيا.. 7 مساء – الجمعة 24 يناير.
مصر × كاب فيردي.. 7 مساء – الأحد 26 يناير.
وتذاع المباريات على قنوات أون تايم سبورتس.
وتغلب منتخب مصر على كرواتيا بنتيجة 28-24 في ختام منافسات الدور الأول من بطولة العالم.
وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.
وسيتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة في الدور الرئيسي إلى ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.
وستقام جميع المباريات في صالة أرينا زغرب بكرواتيا.
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