رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام ليل

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ليل الفرنسي يوم الثلاثاء.

ويحل ليل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

يحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد ليصل إلى 50 هدفًا في مسيرته الأوروبية مع ليفربول.

إذا صنع صلاح هدفا مساء الثلاثاء، فسيصبح ثاني لاعب إفريقي يصنع 5 أهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم صامويل إيتو مع إنتر ميلان.

فقد صنع النجم الكاميروني 5 أهداف مع إنتر ميلان خلال موسم 2010-2011.

ويمكن لصلاح أن يتخطى إيتو لو صنع هدفين أمام ليل.

يذكر أن أكبر عدد من التمريرات الحاسمة قدمها لاعب واحد في نسخة واحدة لدوري أبطال أوروبا كان 9 بواسطة لويس فيجو، أثناء وجوده في برشلونة في موسم 1999-2000.

الأهداف التي صنعها صلاح في مرحلة الدوري، كانت 2 ضد باير ليفركوزن و1 ضد بولونيا و1 ضد لايبزيج.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 21 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 379 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 232 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.