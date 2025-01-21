سكاي: اجتماع بين مانشستر يونايتد ونابولي للتفاوض بشأن رحيل جارناتشو

يجتمع مانشستر يونايتد مع نظيره نابولي للتفاوض بشأن انتقال أليخاندرو جارناتشو إلى النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الاجتماع سيكون للتفاوض ومناقشة عرض نادي الجنوب الإيطالي.

وعرض نابولي 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمكافآت.

ويرغب نابولي في تعويض رحيل نجمه خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان مقابل 75 مليون يورو في الشتاء الجاري.

وتوجد منافسة بين نابولي وتشيلسي لضم جارناتشو، إذ حضر وكيل أعماله مباراة الفريق الإنجليزي ضد ولفرهامبتون الاثنين الماضي.

وشارك اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عاما مع مانشستر يونايتد في 30 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

يتصدر نابولي الترتيب برصيد 50 نقطة ويبتعد عن إنتر الوصيف بفارق 3 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة للنيراتزوري.