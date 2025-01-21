سكاي: اجتماع بين مانشستر يونايتد ونابولي للتفاوض بشأن رحيل جارناتشو

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يجتمع مانشستر يونايتد مع نظيره نابولي للتفاوض بشأن انتقال أليخاندرو جارناتشو إلى النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الاجتماع سيكون للتفاوض ومناقشة عرض نادي الجنوب الإيطالي.

وعرض نابولي 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمكافآت.

أخبار متعلقة:
لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي لمصلحة نابولي.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا بسبب العداء الكبير.. تقرير يكشف خطة يوفنتوس لعدم دعم نابولي بـ دانيلو نابولي يتخطى عقبة أتالانتا في مواجهة الـ 5 أهداف

ويرغب نابولي في تعويض رحيل نجمه خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان مقابل 75 مليون يورو في الشتاء الجاري.

وتوجد منافسة بين نابولي وتشيلسي لضم جارناتشو، إذ حضر وكيل أعماله مباراة الفريق الإنجليزي ضد ولفرهامبتون الاثنين الماضي.

وشارك اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عاما مع مانشستر يونايتد في 30 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

يتصدر نابولي الترتيب برصيد 50 نقطة ويبتعد عن إنتر الوصيف بفارق 3 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة للنيراتزوري.

أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد نابولي
نرشح لكم
تقرير: إنتر يتوصل لاتفاق لضم لاعب وسط دينامو زغرب تشابي ألونسو يرد على إمكانية تدريبه ريال مدريد دي مارزيو: كومو قدم عرضا لـ برشلونة للتعاقد مع إريك جارسيا بسبب العداء الكبير.. تقرير يكشف خطة يوفنتوس لعدم دعم نابولي بـ دانيلو ماريسكا: سانشيز أخطأ 4 مرات؟ وكم مرة أنقذنا؟ ضربة لخطة ميلان.. موقف فيران توريس من الصفقة المنتظرة تيليجراف: حل لأزمة الجميع.. مانشستر سيتي يحاول ضم دوجلاس لويز فيران توريس يكشف سر احتفاله بوضع يده على أذنه
أخر الأخبار
بايرن يعلن ضم موهبة هوفنهايم.. ولكن 3 دقيقة | ميركاتو
آس: عودة تشواميني لتدريبات ريال مدريد.. وموقفه من موجاهة سالزبورج 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: مرموش يخضع للكشف الطبي مع سيتي.. وموعد إعلان الصفقة 32 دقيقة | ميركاتو
الثانية.. مانشستر سيتي يتعاقد مع فيتور ريس 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: لتعويض مرموش.. فرانكفورت يستهدف ضم مهاجم نورنبرج 51 دقيقة | ميركاتو
تقرير: إنتر يتوصل لاتفاق لضم لاعب وسط دينامو زغرب ساعة | ميركاتو
تشابي ألونسو يرد على إمكانية تدريبه ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: نستحق ركلة جزاء ضد خيتافي واضحة كالشمس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي