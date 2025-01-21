ريفر بليت يعلن ضم مونتيل
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 11:35
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريفر بليت التعاقد مع جونزالو مونتيل لاعب إشبيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
جونزالو مونتيل
النادي : إشبيلية
وتوصل ريفر بليت إلى اتفاق مع إشبيلية لضم الظهير الأيمن مقابل 4.5 مليون يورو، حسب التقارير.
الاتفاق بين مونتيل وريفر بليت تم بعقد حتى 2028.
وبدأ اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مسيرته الكروية في ريفر بليت.
وحقق مونتيل 3 ألقاب خلال 5 مواسم مع الأبيض والأحمر.
ولعب مونتيل 81 مباراة مع إشبيلية وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.
وتوج بلقب الدوري الأوروبي مع الفريق الفرنسي.
وبقميص منتخب الأرجنتين توج بلقب كأس العالم 2022 بعدما سجل الركلة الترجيحية الأخيرة للتانجو.
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