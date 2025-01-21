دي مارزيو: كومو قدم عرضا لـ برشلونة للتعاقد مع إريك جارسيا

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي إيطاليا عن رغبة فريق كومو في التعاقد مع إريك جارسيا لاعب برشلونة.

وفقا لدي مارزيو فإن كومو قدم عرضا لبرشلونة مقابل 10 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب الإسباني.

صحيفة سبورت أشارت إلى أن ذلك العرض لن يكون كافيا ويجب على كومو زيادته للحصول على خدمات اللاعب لسببين.

السبب الأول هو نية جيرونا في تقديم عرض مماثل لعرض كومو بنفس القيمة تقريبا والثاني هو رغبة اللاعب في العودة لجيرونا الذي تألق برفقته في الموسم الماضي.

وكان جارسيا قد قضى الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى جيرونا.

ويحتاج برشلونة لبيع إريك جارسيا من أجل التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية وسط رغبة النادي في استعارة ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

وشارك جارسيا بقميص برشلونة في 16 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل هدفا وصنع آخر.

كومو والذي يقوده سيس فابريجاس تدريبيا صعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي في بداية الموسم الحالي.