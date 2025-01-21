بسبب العداء الكبير.. تقرير يكشف خطة يوفنتوس لعدم دعم نابولي بـ دانيلو

كشف تقرير من موقع توتو ميركاتو ويب عن عدم فسخ نادي يوفنتوس عقد لاعبه دانيلو.

واتفق يوفنتوس مع قائد الفريق على فسخ العقد بالتراضي من قبل إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.

وأفاد التقرير من توتو ميركاتو ويب أن السبب وراء ذلك هو عدم رغبة يوفنتوس في دعم نابولي قبل المواجهة بينهما.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس غريمه نابولي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 22 يوم الأحد المقبل من الدوري الإيطالي.

وحسب التقرير فإن يوفنتوس لن يفعل إجراءات فسخ العقد بشكل رسمي إلا بعد المباراة لعدم دعم نابولي قبل المباراة بينهما.

ويوجد عداء كبير بين يوفنتوس ونابولي وكثيرا ما تشهد مواجهتهما أعمال شغب.

وهدد جمهور نابولي جونزالو هيجواين مهاجم الفريق سابقا بالقتل بسبب الانتقال إلى يوفنتوس في 2016 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.

بينما يتصدر نابولي الترتيب برصيد 50 نقطة ويبتعد عن إنتر الوصيف بفارق 3 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة للنيراتزوري.