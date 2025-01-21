مواعيد مباريات الثلاثاء 21 يناير - الدوري المصري.. ودوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 10:21

كتب : FilGoal

أحمد نادر حواش - إنبي ضد الإسماعيلي

تستأنف اليوم مباريات الدوري المصري الممتاز، كما تبدأ جولة جديدة من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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غزل المحلة × حرس الحدود.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الجونة × البنك الأهلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الإسماعيلي × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

إنبي × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

موناكو × أستون فيلا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتالانتا × شتورم جراتش.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

سلوفان براتيسلافا × شتوتجارت.. 1000 مساء - بي إن سبورتس 5.

ليفربول × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ريد ستار بليجراد × إيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس7.

كلوب بروج × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بولونيا × بوروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بنفيكا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتليتكو مدريد × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الأوروبي

جالاتاسراي × دينامو كييف.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس.

بطولة العالم لكرة يد

الكويت × غينيا.. 4:30 مساء.

سويسرا × تونس.. 4:30 مساء.

النمسا × مقدونيا الشمالية.. 4:30 مساء.

قطر × هولندا.. 7:00 مساء.

التشيك × إيطاليا.. 7:00 مساء.

بولندا × الجزائر.. 7:00 مساء.

الدنمارك × ألمانيا.. 9:30 مساء.

المجر × فرنسا.. 10:00 مساء.

الدوري السعودي

الخليج × النصر.. 4:50 مساء - تطبيق شاهد.

الرياض × التعاون.. 5:10 مساء - تطبيق شاهد.

الهلال × الوحدة.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا الدوري المصري
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