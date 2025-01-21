ضربة لخطة ميلان.. موقف فيران توريس من الصفقة المنتظرة

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 00:54

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن موقف فيران توريس مهاجم برشلونة من فكرة الخروج في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت سبورت إن محيط فيران توريس أوضح عدم رغبة اللاعب في ترك برشلونة رغم اهتمام ميلان.

وكان أندريا رامازوتي صحفي "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قد أصر أن فيران توريس أحد أبرز الخيارات أمام ميلان.

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وأوضح رامازوتي إن دقائق توريس القليلة في برشلونة جاءت أقل مما كان يأمل، وبالتالي هو ليس سعيدا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن ميلان قد وضع خطتين من أجل حسم تعزيز خط الهجوم.

وتنقسم الخطة الأولى إلى التفكير في الحصول على لاعب لكن على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

ولا يشترط ميلان ضم اللاعب مع بند أحقية الشراء إذ يستهدف تعزيز الهجوم خلال الفترة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يضع في قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد مع أحدهم على سبيل الإعارة كل من جواو فيليكس لاعب تشيلسي أو أحد ثنائي مانشستر يونايتد جوشوا زيركزي أو راسموس هويلند.

أما الخطة الثانية التي يضعها ميلان هي التعاقد مع لاعب بشكل دائم في الجانب الهجومي.

ويضع ميلان، فيران توريس لاعب برشلونة في القائمة بسبب عدم لعبه بصورة منتظمة مع الفريق الكتالوني.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

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