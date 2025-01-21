تيليجراف: حل لأزمة الجميع.. مانشستر سيتي يحاول ضم دوجلاس لويز

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - يوفنتوس

يرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع دوجلاس لويز لاعب وسط يوفنتوس لحل أزمة لاعب الوسط المدافع.

يأتي ذلك في ظل إصابة نجم الفريق رودري القوية في بداية الموسم، والتي أنهت موسمه مبكرا.

ومنذ ذلك الوقت اعتمد جوارديولا على عدة خيارات مثل ماتيو كوفاسيتش الذي ضربته الإصابات أيضا.

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وبحسب صحيفة تيليجراف فإن سيتي حاول التعاقد مع البرازيلي إيديرسون لاعب وسط أتالانتا الإيطالي، ولكن ناديه لا ينوي التفريط فيه خلال يناير.

وهو ما دفعه للاتجاه نحو دوجلاس لويز -26 عاما- وهو ليس غريبا على الدوري الإنجليزي، حيث سبق له اللعب في أستون فيلا.

كذلك ليس غريبا عن أندية سيتي جروب، حيث كان في صفوف جيرونا بين عامي 2017 و2019.

وانتقل لويز من أستون فيلا إلى يوفنتوس مقابل 42 مليون جنيه استرليني في الصيف الماضي، ولكن أموره لم تسر على ما يرام مع السيدة العجوز.

ويرغب يوفي في التخلي عنه بصفقة إعارة مع حق الشراء، بينما يريد سيتي جعلها إعارة جافة.

وأعلن مانشستر سيتي عن تعاقده مع المدافع الأوزبكستاني عبد القادر خوشانوف -20 عاما- قادما من لانس الفرنسي.

ويقترب خلال الأيام القليلة المقبلة من الإعلان عن تعاقده مع عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني.

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