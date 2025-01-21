فيران توريس يكشف سر احتفاله بوضع يده على أذنه

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

فيران توريس

كشف فيران توريس مهاجم برشلونة عن سر احتفاله والتغيرات التي خضع لها مؤخرا قبل مواجهة بنفيكا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال توريس في المؤتمر الصحفي: "عالم كرة القدم صعب للغاية. في النهاية نريد دائما اللعب ونرغب في أن نكون في أعلى مستوى، لكن كرة القدم تعتمد كثيرًا على الثقة أيضًا".

وأضاف "الثقة هي شيء أعمل عليه كثيرا وأيضا الانضباط. أشعر دائما أن عليّ أن أضغط على نفسي وأتجاوز هذه اللحظات الصعبة".

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وعن احتفاله بوضع يده على أذنه قال: "كانت احتفالية مثل أي احتفالية أخرى. وكانت موجهة قليلا لعائلتي التي كانت موجودة في الملعب، حيث رأيتهم يصرخون، فأشرت لهم ليخفضوا صوتهم".

وواصل "تعدد المراكز أمر جيد لأي لاعب. في السنوات الأخيرة أشعر براحة أكبر كمهاجم. أعتقد أنني أقدم أفضل مستوياتي في هذا المركز. لكن في النهاية طالما أني ألعب دقائق معدودة، لا يهمني بأي مركز ألعب".

وأكمل "في الدوري لم نقدم المستوى الذي كان يجب أن نقدمه، وخسرنا العديد من النقاط التي قد تعاقبنا في المستقبل في سباق الفوز بالدوري".

وأوضح "لكن علينا أن نركز على ما يمكننا التحكم فيه، وهو قلب الوضع في الدوري وتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط مع نهاية الموسم".

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما يحتل بنفيكا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

ويتأهل أول 8 مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ 24 دورا إقصائيا لتحديد المتأهلين، ويخرج بقية الفرق من المركز الـ 25 إلى الـ 36.

فيران توريس برشلونة دوري أبطال أوروبا
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