فليك يلمح عن الـ 8-2 ويكشف موقفه من ركلة الجزاء غير المحتسبة أمام خيتافي

أبدى هانزي فليك مدرب برشلونة رغبة فريقه في تحقيق الفوز بمباراة صعبة أمام بنفيكا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "نحن الآن في المركز الثاني وهذا يزيد أهمية آخر مباراتين. تحقيق انتصارين سيكون مثاليا".

وعن حارس المرمى الذي سيبدأ أمام بنفيكا بين فويتشيك تشيزني وإينياكي بينيا قال: "حاليا لا أعرف. هذا أمر ناقشناه مع الجهاز الفني وسنرى غدا".

وأضاف "الوضع تغير لأننا يمكننا رؤية ما يستطيع تشيزني تقديمه في كأس السوبر. شخصيته لا تصدق ويمكنك رؤية كونه بطلا. لقد فاز بالعديد من الألقاب".

وعن التأخر بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد في الدوري قال: "سنقاتل من أجل هذه البطولة، وسنبذل كل ما لدينا في الشهر المقبل ثم نرى ما سيحدث".

أما عن ترشيح برشلونة للفوز بدوري الأبطال قال: "الفوز بدوري أبطال أوروبا هو أحد أصعب الأمور في العالم. نحن نقدم أداء جيدً لكن هناك أيضًا أندية كبيرة تقدم أداء رائعا".

وعن ركلة الجزاء غير المحتسبة أمام خيتافي قال: "هل كانت ركلة جزاء أم لا؟ لا أعرف ماذا أقول. نفس الشيء يتكرر في كل مباراة. إنها ليست بحاجة لتقنية فيديو، بل هي ركلة جزاء واضحة".

وبسؤاله عن ملعب "دا لوز" الذي يلاقي عليه بنفيكا قال: "لدي ذكريات رائعة مع هذا الملعب. كان أمرا لا يصدق ولكن في الماضي. أنا أتحدث عن النهائي وليس أي شيء آخر".

وكان فليك قد حقق دوري أبطال أوروبا 2020 على هذا الملعب مع برشلونة، وهو نفس الملعب الذي هزم فيه برشلونة 8-2 في المباراة الشهيرة.