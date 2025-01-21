كهربا: أردت الانتحار عقب مباراة باتشوكا.. وبكيت بسبب ترحيلي من الإمارات

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" على شعوره برغبة في الانتحار عقب مباراة باتشوكا وإهداره ركلة الجزاء الحاسمة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم أرحل عن الأهلي بعد ولن أرحل أبدا وعندما حصلت على عرض الاتحاد الليبي أخبرتهم أن يتفاوضوا مع النادي لأنه منزلي، ورحيلي عن الأهلي صعب جدا وسأتبع نفسيا وسأحتاج لفترة للعلاج، سأخرج على سبيل الإعارة 6 أشهر ولكن لا أستوعب الأمر لأن النادي بالنسبة لي كل حياتي ولا أحد يعرف سبب رحيلي سوى من داخل النادي".

وواصل "أتمنى العودة لمستواي وأن أعود أفضل من الماضي وحاليا أتدرب بشكل جيد".

وأكمل "ثقتي قلت تماما للأسف بسبب عدم المشاركة وكنت أعتقد أنني سأستمر مع الأهلي لسنين أطول ولهذا فخروجي صعب جدا وعشت أجمل أيام حياتي مع الأهلي".

وشدد "أحب جماهير الأهلي جدا وهم من وقفوا بجانبي أثناء إيقافي، أشكركم على كل الدعم الذي حصلت عليه وأتمنى أن تظلوا معي دائما وطوال عمري وآسف إذا شعرتم بالحزن بسببي ولم أقصد ذلك".

وأكمل "لا أعرف كيف حدث موقف مباراة شباب بلوزداد ولكن أنا تعرض لسباب كثير جدا وأتعبني ذلك نفسيا وليس عبر فيسبوك مثلا فقط ولكن رقمي الشخصي تم توزيعه وتعرضت للسباب عبر واتساب وكانت الرسائل كلها عبارة عن سباب لأمي، وأنا لن يشعر أي شخص بالحزن أكثر مني ويعلم الله أنني كنت أريد إسعاد جماهير الأهلي".

وكشف "ما حدث في السوبر المصري هو أنني تحدثت بعصبية عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بأسلوب غير جيد وسمعني محمد رمضان وتحدث معي وأخبرني بالعقوبة ولكن لم يحدث مني خروج أي لفظ خارج أو سباب كما أشيع وكلامي كله كان مع اللاعبين عن المدير الفني وعند عودتنا للفندق أخبرني رمضان بترحيلي".

وأضاف "لم أقم بخطأ كبير بعد مباراة السوبر ولكن الخطأ الكبير كان ترحيلي إلى مر وكنت أبكي أثناء رحيلي وموقف اللاعبين ومساندتهم لي لن أسناه طوال عمري".

وأردف "عقب مباراة باتشوكا أخذ إمام عاشور هاتفي وأزال جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي فيما عدا واتساب ومن شدة حزني تمنيت أن يأتي يوم القيامة ولا أستطيع التعافي حتى الآن من ذلك اليوم وفي تلك الليلة حصلت على 3 أقراص منومة بدون علم الطبيب وتحدثت مع أمي وأبي فقط ونمت وتمنيت ألا أصحو مجددا وفي ذلك اليوم كان من الممكن أن أنتحر وفي الصباح فتحت الهاتف ووجدت 10 آلاف رسالة عبر واتساب تحمل جميعها السباب لي ولأمي وتدعو علي ومنذ ذلك الوقت أزلت واتساب نهائيا ولا أستخدم حتى المكالمات العادية"

واستمر "ترتيبي في ركلات الترجيح ضد باتشوكا كان الرابع وكولر حدد الترتيب وإمام عاشور لم يكن من ضمن الخمسة الأوائل، والله العظيم كنت سأسدد الكرة في منتصف المرمى بهدوء ولا أعرف سبب ذهابها إلى الجانب الآخر".

وشدد "كولر أفضل من موسيماني في التعامل داخل غرفة خلع الملابس".

وأتم "موسيماني ظلمني جدا وكان في التدريبات يقوم بإيقاف التقسيمة وأنا منفرد بالمرمى ليمنعني من التسجيل ولم يكن يحب هتافات الجماهير باسمي أو لأي لاعب وكان فقط يحب أن تنادي باسمه هو وفي البداية علاقتنا كانت جيدة جدا".