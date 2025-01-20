كهربا: علاقتي مع كولر تغيرت بعد التعاقد مع موديست.. ولا يجب أن يصفني برقم 3 في الإعلام

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الاهلي على أن علاقته بمارسيل كولر مدرب الفريق قد تغيرت منذ التعاقد مع أنتوني موديست.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت أسير بشكل جيد جدا مع الأهلي حتى تعاقد كولر مع موديست وبدأ يشارك على حسابي وبدأت في الابتعاد عن المشاركة رغم تدربي بشكل جيد وأنا لاعب نفسيتي أهم شيء بالنسبة لي".

وواصل "كنت أساعد موديست داخل وخارج الملعب وأتحدث معه ولكن كنت أرى أنني الأفضل وهذا أثر في نفسيتي وأنا من النوع الذي لا أستطيع رفع المعدل البدني في صالة الألعاب والأوزان الثقيلة تسبب لي الإصابة وكنت أحتاج للمشاركة في المباريات لرفع مستواي البدني".

واستمر "سر تألقي في فترة من الفترات كان استمراريتي في الملعب وأنا أتألق عند مشاركتي باستمرار، وكان من المفترض أن أشارك على حساب موديست ولكنها كانت وجهة نظر المدرب واحترمتها".

وكشف "تحدثت مع كولر كثيرا حول عدم المشاركة ولكن الكلام معه كان يذهب إلى أشياء أخرى تجعلني أتوه وكان يقول كلام لست مقتنعا به مثل أن أتدرب بشكل جيد وبعد ذلك توقفت عن الحديث معه"

وشدد "علاقتي مع كولر تغيرت بعد التعاقد مع أنتوني موديست".

وأردف "وسام أبو علي من أقرب اللاعبين لي وتحدثت معه كثيرا بعد الانضمام للأهلي وساعدته ولكنه بالطبع شارك بشكل أساسي وكان سببا في فوز الفريق وهذا أسعدني وفي النهاية كان من الممكن أن أحصل على فرصة للمشاركة ولو حتى لربع ساعة ولكن كولر لم يكن يراني نهائيا".

وأضاف "كولر ساعدني كثيرا في البداية وأنا أيضا ساعدته وكنت أطلب منه دائما أن يعاملني بشكل جيد نفسيا حتى لو لن أشارك وهذا ما جعل العلاقة تتوتر وفي البداية كان يعاملني بشكل مختلف ولكن لا يوجد أي مشكلة بيننا".

وأكمل "لا يجب أن يخرج كولر ويقول إنني رقم 3 في الإعلام كان من الممكن أن يقول لي أنا ذلك الكلام وهو ما حدث وأخبرته إنني موافق ولكنني حزنت بسبب قوله ذلك الأمر في الإعلام".

وشدد "إذا كان أمر موقف حفل زفاف أختي قد تكرر كنت سأكرر نفس القرار وأذهب لحضور الزفاف لأنني قد أفعل أي شيء من أجل عائلتي، وسبق لنا تأجيل الزفاف أكتر من مرة وكان هناك مهاجمين غيري بالفريق وتحدثت مع كولر وأوضحت كل شيء له وأخبرني بأنه سيفكر ثم أخبرني بموافقته بشطر أن أكون المهاجم رقم 3 ووافقت".

وأتم "ابتعادي عن المشاركة في الفترة الماضية كان بسبب تقصير مني بكل صراحة ونحن نلعب 60 مباراة في كل موسم ولدينا اثنين فقط في الهجوم لذلك يجب أن يكونا جاهزين دائما ويجب أن أتواجد بالصورة لأننا في تلك الفترة نلعب مباريات مهمة ونص القائمة غير متواجدة والآخرين غير جاهزين لا نفسيا ولا بدنيا للمشاركة"