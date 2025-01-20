سبورت: راشفورد وافق على الانضمام لـ برشلونة

الإثنين، 20 يناير 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن توصل برشلونة لاتفاق مع ماركوس راشفورد على ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت سبورت إلى أن برشلونة قد اتفق مع راشفورد على البنود الشخصية ويتبقى فقط التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد.

وفقا للصحيفة فإن برشلونة يجب أن يتخلص من أحد لاعبيه أولا لإفساح مجال للتعاقد مع راشفورد والأقرب هو إريك جارسيا.

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ولم يشارك راشفورد في آخر 5 مباريات في تشكيل مانشستر يونايتد منذ ديربي مانشستر الشهر الماضي لأسباب انضباطية.

ويبحث برشلونة عن لاعب يمكنه اللعب كجناح وأيضا كمهاجم، ويفضل أن يلعب على الجهة اليسرى.

وذكرت صحيفة سبورت إن راتب راشفورد يقدر بـ 10 ملايين يورو، يتبقى منه 5 ملايين لنصف الموسم المتبقي، وإن اللاعب مستعد للتنازل عن مليونين منهم مقابل الانتقال إلى برشلونة.

كما كشفت الصحيفة ذاتها إن برشلونة كان قريبا من التعاقد مع راشفورد في 2019، قبل أن ينتهي به الأمر بتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

وأوضحت ديلي ميل أن راشفورد منفتح على البقاء مع مانشستر يونايتد، حيث يستمر عقده حتى يونيو 2028.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد سينظر إلى العروض المقدمة لـ راشفورد في انتقالات الشتاء، ولو على سبيل الإعارة إذا دفع ناديه الجديد رسوما وغطى جزءًا كبيرًا من أجره.

وكان أرسنال يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد معه وفقا للتقارير الصحفية، قبل ظهور اسم برشلونة.

ودخل راشفورد قائمة فريقه لأول مرة أمام نيوكاسل بعد غياب 4 مباريات ولكن ظل بديلاً رغم خسارة فريقه بثنائية نظيفة.

ماركوس راشفورد برشلونة
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