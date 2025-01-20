مؤتمر مدرب بنفيكا: دي ماريا جاهز لمواجهة برشلونة.. والفريق مرشح ولكن

الإثنين، 20 يناير 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا ضد إشتوريل

أبدى برونو لاجي المدير الفني لفريق بنفيكا اعتقاده بأن برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الفريقين في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وقال لاجي في المؤتمر الصحفي: "بالطبع برشلونة فريق مرشح. لديه تاريخ كبير وجودة عالية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".

وأضاف "الفريق يظهر مزيجا من هوية برشلونة التقليدية ولمسة مدربه (هانزي فليك) الجديدة التي تركز على اللعب العمودي والضغط القوي واستغلال الأطراف".

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وتابع "هذه هي المباريات التي نرغب في لعبها. قبل شهر كنت أرى أطفالي يشاهدون جواو فيليكس يلعب مع برشلونة ضد باريس سان جيرمان. الآن سأكون على خط الملعب أمام برشلونة".

وأكمل "إنها فرصة رائعة ليس فقط لبنفيكا ولكن أيضا لمشجعي كرة القدم للاستمتاع بمباراة كلاسيكية أوروبية".

وواصل "هناك تحليل يقول إن الوصول إلى 15 نقطة يكفي للتأهل المباشر. نحن لا نزال نمتلك فرصة لتحقيق ذلك ولكن الآن تركيزنا منصب على مباراة الغد".

وأوضح "يجب أن نعرف كيف نلعب حين نملك بالكرة وكيف نخلق المشاكل لدفاع برشلونة الذي يلعب عادة بخط متقدم".

وعن جاهزية أنخيل دي ماريا للمباراة قال: "إنه جاهز ولدينا يوم إضافي لتقييم حالته. لقد تدرب اليوم مع الفريق. إنه لاعب يملك خبرة كبيرة ويحب هذا النوع من المباريات".

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما يحتل بنفيكا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

ويتأهل أول 8 مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ 24 دورا إقصائيا لتحديد المتأهلين، ويخرج بقية الفرق من المركز الـ 25 إلى الـ 36.

دي ماريا بنفيكا برونو لاجي
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