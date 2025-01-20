كرة طائرة - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الشرطة القطري في البطولة العربية

تغلب الأهلي على الشرطة القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية لكرة الطائرة بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وتقدم الأهلي بحسم الشوط الأول بنتيجة 25-22.

وتمكن الشرطة من معادلة النتيجة بالفوز في الشوط الثاني 30-28.

واسترد الأهلي الأفضلية عقب فوزهب الشوط الثالث بنتيجة 25-16.

وفي النهاية حسم الأحمر المباراة في شوطها الرابع بالفوز 25-19.

وكان الأهلي قد فاز دار كليب البحريني وأربيل العراقي.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو والتي ضمت 14 لاعبا كالآتي:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - محمد رمضان - يوندر جارسيا - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - إسلام عبد السميع - أحمد عزب - أندريا سانتانجيلو - سيف عابد - مصطفى جابر - زياد أسامة - عبد الرحمن السعودي - محمد عثمان.

وشهدت القائمة عودة أحمد عزب الذي غاب لثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

بينما يغيب الثنائي أحمد صلاح وعبد الله السلام بعد الرحيل إلى السويحلي الليبي.