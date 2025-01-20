تقرير: نادي مصري يريد التعاقد مع ثاني هدافين الدوري المجري

الإثنين، 20 يناير 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

نيجك جراديسار

كشف موقع nemzerispor المجري عن وجود مفاوضات من فريق مصري للتعاقد مع نيجك جراديسار لاعب فيهرفار.

وفقا للموقع فإن المسؤولين من الفريق المصري قد تفاوضوا مع الفريق المجري من أجل إمكانية ضم اللاعب ولا تزال المفاوضات مستمرة حاليا.

الموقف أشار إلى أن القيمة السوقية للاعب على موقع ترانسفيرماركت تبلغ 800 ألف يورو ولكن في حالة الوصول لاتفاق ستكون قيمة الصفقة أعلى بكثير.

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ولم يذكر الموقع اسم النادي المصري المهتم بضم اللاعب.

جراديسار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما يلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ويلعب بمركز المهاجم الصريح.

وشارك جراديسار مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديسار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

الدوري المجري نيجك جراديسار
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