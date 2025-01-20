في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك

يدخل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك في الـ 6 أشهر الأخيرة بعقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده مع الفريق حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد جلسة مساء غدا الثلاثاء لبحث مستقبل اللاعب.

مجلس الزمالك منقسم حول فكرة التجديد لـ زيزو في ظل طلباته المادية بين المؤيدين للتجديد ومن يفضلون بيعه وقبول عرض الاتفاق السعودي للاستفادة منه ماديا خوفا من رحيله بشكل مجاني بنهاية الموسم.

ويخشى مجلس الإدارة من عدم إيفاء رجال الأعمال بوعدهم بدعم تجديد عقد اللاعب.

وانضم زيزو للزمالك في 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

وضمن الزمالك تأهله إلى دور الـ8 من البطولة متصدرا لمجموعته التي تضم أيضا المصري وبلاك بولز.