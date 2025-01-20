مؤتمر سلوت: تصدرنا دوري الأبطال لا يعني أننا الأفضل.. وكييزا لا يشارك كأساسي بسبب صلاح

يرى أرني سلوت إن كييزا لا يحظى بأفضلية المشاركة بشكل أساسي بسبب وجوده في مركز محمد صلاح.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليل في الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من المبكر جدا أن نقول إننا الفريق الأفضل في العالم وفي دوري أبطال أوروبا كل فريق يواجه فرقا مختلفة لذلك قد يحالفنا الحظ ولكن من اللطيف أن نتلقى الإشادة بالطبع".

وواصل "داروين نونيز كان من الممكن أن يطرد والنتيجة 2-0 ضد برينتفورد، أعتقد أن أصعب شيء في كرة القدم هو الثبات في المستوى وعدد قليل جدا من اللاعبين قادرين على أن يكونوا بنفس المستوى كل 3 أيام ولدينا عدد قليل جدا من هؤلاء اللاعبين، وسيكون تحدي نونيز القادم هو الدخول ضمن تلك القائمة".

وتابع "ترى أن إنهاء دوري الأبطال بالمركز الأول ولكن هذا الجدول غريب، قد نواجه في النهاية فريقا أصعب والبقاء في القمة لا يعني أنك الفريق الأفضل والمركز 24 لا يعني في المركز 24 من حيث الأفضلية ونريد أن نفوز وليس فقط تصدر الدور الأول".

وواصل "أنا منبهر بليل وواجهت مدربهم منذ 3 سنوات وكان فريقه مبهرا أيضا، لقد رأيت أنهم قد هزموا أتليتكو وريال مدريد وهم يسحقون كل نقطة حصلوا عليها بسبب الفرق التي واجهوها مثل سبورتنج لشبونة عندما كان أموريم مدربهم ثم يوفنتوس وريال مدريد وفينورد وأنا منبهر بنتائجهم و21 مباراة دون هزيمة تعبر عما يقدموه".

وكشف "جوتا سيعود قبل جو جوميز، كلاهما سيعودان خلال أسابيع وقد قلت من قبل إن الجزء الأخير من إعادة التأهيل هو الأصعب".

وأضاف "كل لاعب لدينا فريد من نوعه، جوتا خاض فترة إعداد طبيعية بعد اليورو ولكن كييزا لم يحظى بذلك هو غير محظوظ، وكييزا يلعب بمركزه محمد صلاح لذلك فهو لا يحصل على فرص كثيرة ويكون من الصعب عليه المشاركة بشكل أساسي ولكني سعيد لأنه شارك في 45 دقيقة ضد أكرينجتون وكان ضمن الفريق الذي سجل هدفين ضد برينتفورد".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في 6 مباريات.