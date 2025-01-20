الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار

توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع ستراسبورج للتعاقد مع مامادو سار في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب إذاعة RMC Sport فإن تشيلسي اتفق مع شقيقه ستراسبورج لضم مدافعه سار مقابل 20 مليون يورو.

ويخضع الناديان لملكية واحدة وهي شركة (بلو كو) المملوكة للأمريكي تود بويلي.

ويعاني تشيلسي في مركز الدفاع بسبب كثرة الإصابات مما اضطر النادي لإعادة تريفو تشالوباه من الإعارة إلى كريستال بالاس.

وأصيب الثنائي ويسلي فوفانا وبنواه بادياشيلي إصابات طويلة الأمد.

ويبلغ مامدو سار من العمر 19 عاما.

وبدأ سار مسيرته في فريق لانس ثم انتقل إلى شباب ليون ومنه أعير إلى مولنبيك قبل أن يتم بيعه في الصيف الماضي إلى ستراسبورج مقابل 10 ملايين يورو.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

وسيواجه تشيلسي منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما الليلة في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.