الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار

الإثنين، 20 يناير 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

مامادو سار - ستراسبورج

توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع ستراسبورج للتعاقد مع مامادو سار في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب إذاعة RMC Sport فإن تشيلسي اتفق مع شقيقه ستراسبورج لضم مدافعه سار مقابل 20 مليون يورو.

ويخضع الناديان لملكية واحدة وهي شركة (بلو كو) المملوكة للأمريكي تود بويلي.

أخبار متعلقة:
أثليتك: تشيلسي يقطع إعارة تشالوبا إلى كريستال بالاس ماريسكا: أشعر بالقلق بشأن تشيلسي وكنا نستحق الفوز على بورنموث 3 نقاط من 15.. تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام بورنموث بيلد: تشيلسي طلب التعاقد مع تيل.. وبايرن يرغب في الحصول على نكونكو بالمقابل

ويعاني تشيلسي في مركز الدفاع بسبب كثرة الإصابات مما اضطر النادي لإعادة تريفو تشالوباه من الإعارة إلى كريستال بالاس.

وأصيب الثنائي ويسلي فوفانا وبنواه بادياشيلي إصابات طويلة الأمد.

ويبلغ مامدو سار من العمر 19 عاما.

وبدأ سار مسيرته في فريق لانس ثم انتقل إلى شباب ليون ومنه أعير إلى مولنبيك قبل أن يتم بيعه في الصيف الماضي إلى ستراسبورج مقابل 10 ملايين يورو.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

وسيواجه تشيلسي منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما الليلة في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مامادو سار تشيلسي ستراسبورج الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي ميركاتو
نرشح لكم
رومانو: جالاتاسراي يبدأ مفاوضات مع ميلان لضم إيمرسون رويال لا جازيتا ديلو سبورت: خطتان من ميلان لتعزيز الهجوم.. ولاعب برشلونة ضمن القائمة منافس الأهلي - بورتو يقرر إقالة مدربه قرعة كأس إسبانيا - برشلونة أمام فالنسيا.. وريال مدريد يواجه ليجانيس تقارير: فرصة أخيرة لـ نوري شاهين قبل الإقالة من دورتموند.. وفاجنر بديل محتمل عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي
أخر الأخبار
خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق 23 دقيقة | ميركاتو
الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يتعاقد مع عبد القادر خوشانوف 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سلوت: تصدرنا دوري الأبطال لا يعني أننا الأفضل.. وكييزا لا يشارك كأساسي بسبب صلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - المقاولون يضم عمرو بركات 2 ساعة | الكرة المصرية
سيميوني يرد على تصريحات أنشيلوتي وسيبايوس ضده 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي