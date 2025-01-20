دوري المحترفين - المقاولون يضم عمرو بركات

الإثنين، 20 يناير 2025 - 18:33

كتب : رضا السنباطي

عمرو بركات - المقاولون

أعلن نادي المقاولون التعاقد مع عمرو بركات قادما من القناة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يمتد لمدة موسم ونصف.

وسبق لعمرو بركات وأن شارك في الدوري الممتاز بقميص الأهلي والجونة ومصر للمقاصة.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – سقوط المقاولون أمام السكة الحديد.. وتعادل مثير بين البلدية وكهرباء إسماعيلية قبل مواجهة الزمالك.. أبو قير للأسمدة يفوز على المقاولون بثلاثية في دوري المحترفين مدرب أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نركز على لقاء المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك كأس مصر - زد أول المتأهلين لثمن النهائي.. والمقاولون ينهي مشوار بتروجت ركلات الترجيح

وبدأ بركات مسيرته الكروية في الزمالك قبل أن ينتقل إلى مصر المقاصة ثم قضى فترة احتراف في ليرس البلجيكي.

وتعاقد الأهلي مع بركات في يناير 2017 ثم تمت إعارته إلى الشباب السعودي.

وخرج إلى إعارة أخرى لسموحة ثم انتقل بشكل دائم إلى الجونة ومنه إلى مكادي ثم القناة.

وتعثر المقاولون العرب في المباريات الثلاث الأخيرة بعد الهزيمة من أبو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن والتعادل مع كهرباء الإسماعيلية.

ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة ويبتعد عن وادي دجلة المتصدر بفارق 3 نقاط.

ميركاتو المقاولون القناة عمرو بركات
نرشح لكم
خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية القسم الثاني ب - قبل النهاية بـ 6 جولات.. مسار أول المتأهلين إلى دورة الترقي "اكسترا مهارات ولغة الهداف".. أهداف وضع ميمي الشربيني بصمته عليها خبر في الجول - لتأمين العناصر الأساسية.. بتروجت يتمم اتفاقه لتجديد تعاقد هادي رياض خبر في الجول - إلغاء فكرة مشاركة منتخب الشباب في بطولة إفريقيا للمحليين حوار سابق مع في الجول.. ميمي الشربيني عن التحضير للمباريات والجيل الجديد للمعلقين واكتشاف غالي
أخر الأخبار
خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق 23 دقيقة | ميركاتو
الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يتعاقد مع عبد القادر خوشانوف 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سلوت: تصدرنا دوري الأبطال لا يعني أننا الأفضل.. وكييزا لا يشارك كأساسي بسبب صلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - المقاولون يضم عمرو بركات 2 ساعة | الكرة المصرية
سيميوني يرد على تصريحات أنشيلوتي وسيبايوس ضده 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي