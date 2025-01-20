دوري المحترفين - المقاولون يضم عمرو بركات

أعلن نادي المقاولون التعاقد مع عمرو بركات قادما من القناة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يمتد لمدة موسم ونصف.

وسبق لعمرو بركات وأن شارك في الدوري الممتاز بقميص الأهلي والجونة ومصر للمقاصة.

وبدأ بركات مسيرته الكروية في الزمالك قبل أن ينتقل إلى مصر المقاصة ثم قضى فترة احتراف في ليرس البلجيكي.

وتعاقد الأهلي مع بركات في يناير 2017 ثم تمت إعارته إلى الشباب السعودي.

وخرج إلى إعارة أخرى لسموحة ثم انتقل بشكل دائم إلى الجونة ومنه إلى مكادي ثم القناة.

وتعثر المقاولون العرب في المباريات الثلاث الأخيرة بعد الهزيمة من أبو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن والتعادل مع كهرباء الإسماعيلية.

ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة ويبتعد عن وادي دجلة المتصدر بفارق 3 نقاط.