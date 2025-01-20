سيميوني يرد على تصريحات أنشيلوتي وسيبايوس ضده

يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن آراء داني سيبايوس مدرب ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قد اختلفت بعد تواجدهم هناك.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة باير ليفركوزن في الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تصريحات سيبايوس وأنشيلوتي عني؟ لا أتحدث عن زملائي ولكن بالعودة لذاكرتي أتذكر تصريحات أنشيلوتي عندما كان مدربا لبايرن ميونيخ حول مواجهة ريال مدريد عما حدث داخل الملعب وأيضا أتذكر تصريحات سيبايوس عندما كان لاعبا لريال بيتيس، هما يؤديان بشكل جيد وريال مدريد فريق كبير ولكن عندما كانا في فريقا آخر كانت آرائهما مختلفة".

سيميوني كان قد قال إن مشاهدة 100 سنة من ريال مدريد تجعل الناس لا تتعجب من طريقة فوزهم وكان يقصد مساعدة الحكام لهم.

رد سيبايوس على سيميوني عقب مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس وقال إن المدرب لا يستطيع تخطي الهزيمة ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وتابع "ليفركوزن فريق جيد وتشابي يقوم بعمل رائع وأظهر ذلك في الموسم الماضي وطريقة لعبهم تثير الإعجاب، ونحن هدفنا الوصول للمباراة النهائية لأن أتليتكو مدريد لم يتوج بدوري أبطال أوروبا من قبل".

واستمر "النظام الجديد لدوري الأبطال يحتم علينا الحصول على عدد معين من النقاط والمباريات زادت وجميعنا نلعب ضد بعضنا وفقط 8 سيذهبون مباشرة لدور الـ 16".

وأضاف "نعرف خيتافي جيدا وهو فريق يتطور وشاهدنا مباراتهم ضد برشلونة ويمكنك من خلالها مشاهدة خصائص مدربهم، مبارياتهم دائما ما تكون معقدة".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز 11 في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة.