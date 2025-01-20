رومانو: جالاتاسراي يبدأ مفاوضات مع ميلان لضم إيمرسون رويال

الإثنين، 20 يناير 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

إيميرسون رويال - ميلان

بدأ نادي جالاتاسراي مفاوضاته مع نظيره ميلان للتعاقد مع إيميرسون رويال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت، فإن النادي التركي بدأ المفاوضات مع ميلان للتعاقد مع الظهير الأيمن.

وأفاد رومانو أن المفاوضات بدأت خاصة بعد اقتراب النادي الإيطالي من التعاقد مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
حمدي فتحي: توجت ببطولات على آل نهيان رفقة الأهلي وأريد تكرارها مع الوكرة لا جازيتا: ميلان يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم ووكر.. والتفاصيل المالية إبراهيموفيتش يرد على مفاوضات يوفنتوس مع توموري.. وأهمية ضم ووكر لا جازيتا ديلو سبورت: خطتان من ميلان لتعزيز الهجوم.. ولاعب برشلونة ضمن القائمة

وانضم اللاعب البرازيلي إلى ميلان قادما من توتنام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا موقع ذا أثلتيك فإن ميلان أبرم الصفقة مقابل 15 مليون يورو مع إضافة 3 ملايين يورو كحوافز ومكافآت.

وتعاقد ميلان مع رويال لتعويض أليساندرو فلورنزي الذي تعرض لإصابة في الركبة في ودية فريقه ضد مانشستر سيتي.

وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 25 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وحقق رويال بطولة السوبر الإيطالي مع ميلان.

إيميرسون رويال ميلان الدوري الإيطالي جالاتاسراي
نرشح لكم
الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار لا جازيتا ديلو سبورت: خطتان من ميلان لتعزيز الهجوم.. ولاعب برشلونة ضمن القائمة منافس الأهلي - بورتو يقرر إقالة مدربه قرعة كأس إسبانيا - برشلونة أمام فالنسيا.. وريال مدريد يواجه ليجانيس تقارير: فرصة أخيرة لـ نوري شاهين قبل الإقالة من دورتموند.. وفاجنر بديل محتمل عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي
أخر الأخبار
خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق 23 دقيقة | ميركاتو
الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يتعاقد مع عبد القادر خوشانوف 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سلوت: تصدرنا دوري الأبطال لا يعني أننا الأفضل.. وكييزا لا يشارك كأساسي بسبب صلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - المقاولون يضم عمرو بركات 2 ساعة | الكرة المصرية
سيميوني يرد على تصريحات أنشيلوتي وسيبايوس ضده 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي