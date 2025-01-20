رومانو: جالاتاسراي يبدأ مفاوضات مع ميلان لضم إيمرسون رويال

بدأ نادي جالاتاسراي مفاوضاته مع نظيره ميلان للتعاقد مع إيميرسون رويال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت، فإن النادي التركي بدأ المفاوضات مع ميلان للتعاقد مع الظهير الأيمن.

وأفاد رومانو أن المفاوضات بدأت خاصة بعد اقتراب النادي الإيطالي من التعاقد مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى ميلان قادما من توتنام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا موقع ذا أثلتيك فإن ميلان أبرم الصفقة مقابل 15 مليون يورو مع إضافة 3 ملايين يورو كحوافز ومكافآت.

وتعاقد ميلان مع رويال لتعويض أليساندرو فلورنزي الذي تعرض لإصابة في الركبة في ودية فريقه ضد مانشستر سيتي.

وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 25 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وحقق رويال بطولة السوبر الإيطالي مع ميلان.