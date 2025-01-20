القسم الثاني ب - قبل النهاية بـ 6 جولات.. مسار أول المتأهلين إلى دورة الترقي

الإثنين، 20 يناير 2025 - 17:18

كتب : رضا السنباطي

مسار

حسم فريق مسار التأهل لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين قبل 5 جولات من نهاية منافسات المجموعة في القسم الثاني ب.

ويحتل مسار صدارة المجموعة الثانية برصيد ٤٠ نقطة.

بذلك ضمن مسار الابتعاد عن نجوم مصر صاحب المركز الرابع، الذي يتبقى له 6 مباريات ورصيده 21 نقطة، أي أن حده الأقصى من النقاط 39 نقطة.

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ويتأهل أول 3 أندية من كل مجموعة في دوري القسم الثاني ب إلى دورة الترقي.

وتلعب أندية المجموعة الأولى مع الثانية، والثالثة مع الرابعة، والخامسة مع السادسة، ويتأهل بطل كل دورة ترقي من الثلاثة إلى دوري المحترفين.

ويحتل أسمنت أسيوط المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

فيما يأتي مصر للمقاصة في المركزظ الثالث برصيد 25 نقطة.

المنافسة مستمرة على المقعدين الثاني والثالث، حيث يتواجد نجوم مصر في المركز الرابع بـ 21 نقطة، وتليفونات بني سويف في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والفيوم برصيد 17 نقطة في المركز السادس.

شباب طامية يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، يليه المنيا ثامنا برصيد 15 نقطة، ثم البداري بفارق الأهداف في المركز التاسع، ثم الواسطى في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ويتذيل بني مزار المجموعة في المركز الـ 11 والأخير برصيد 10 نقاط.

مسار القسم الثاني ب دوري المحترفين
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