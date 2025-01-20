"اكسترا مهارات ولغة الهداف".. أهداف وضع ميمي الشربيني بصمته عليها

الإثنين، 20 يناير 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

ميمي الشربيني

اشتهر ميمي الشربيني المعلق الراحل بإلقاء "إيفيهات" ومصطلحات خاصة في التعليق على المباريات جعلت منه مدرسة خاصة.

ورحل ميمي الشربيني أيقونة التعليق على المباريات اليوم الإثنين عن عمر ناهز 87 عاما.

محمد عبد اللطيف الشهير بـ "ميمي الشربيني" كانت أخر مباراة يعلق عليها للتليفزيون المصري بين مصر وموزمبيق في استاد برج العرب عام 2012 في تصفيات كأس العالم.

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ويقول ميمي الشربيني في حوار تليفزيوني سابق: "لازم أحضر قبل الماتش بـ3 أيام، وأمتلك أرشيف خاص بي أستعين به للتحضير للمباريات"

ويرصد FilGoal.com في التقرير التالي أبرز الأهداف التي علقت في أذهان الجماهير خلال مسيرة ميمي الشربيني الطويلة كمعلق للمباريات.

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