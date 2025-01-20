كرة سلة - ثالث التجديدات.. الاتحاد يجدد تعاقد شوشة

أتم مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد تعاقد يوسف شوشة لاعب فريق السلة.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن من قبل تجديد تعاقد كل من أنس أسامة وميدو طه لاعبي الفريق.

وكشف نادي الاتحاد عن تجديد تعاقد يوسف شوشة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ويجيد شوشة اللعب في مركزي 2 و 3 ووافق شوشة على تجديد تعاقده بعد جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي.

وكان شوشة يرتبط بتعاقد مع الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء تجديد الاتحاد مع شوشة لمدة ثلاثة مواسم بخلاف الموسم الجاري لينتهي تعاقده في صيف 2028.

ونجح الاتحاد في التتويج بلقب بطولتي السوبر المصري والسوبر المصري البحريني.

ويشارك فريق الاتحاد السكندري هذا الموسم في بطولة الدوري الإفريقي BAL.