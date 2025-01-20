كرة سلة - ثالث التجديدات.. الاتحاد يجدد تعاقد شوشة
الإثنين، 20 يناير 2025 - 16:14
كتب : هاني العوضي
أتم مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد تعاقد يوسف شوشة لاعب فريق السلة.
وكان الاتحاد السكندري قد أعلن من قبل تجديد تعاقد كل من أنس أسامة وميدو طه لاعبي الفريق.
وكشف نادي الاتحاد عن تجديد تعاقد يوسف شوشة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
ويجيد شوشة اللعب في مركزي 2 و 3 ووافق شوشة على تجديد تعاقده بعد جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي.
وكان شوشة يرتبط بتعاقد مع الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري.
وجاء تجديد الاتحاد مع شوشة لمدة ثلاثة مواسم بخلاف الموسم الجاري لينتهي تعاقده في صيف 2028.
ونجح الاتحاد في التتويج بلقب بطولتي السوبر المصري والسوبر المصري البحريني.
ويشارك فريق الاتحاد السكندري هذا الموسم في بطولة الدوري الإفريقي BAL.
نرشح لكم
كرة سلة - أنس أسامة مستمر مع الاتحاد السكندري كرة سلة - الاتحاد يكشف تطوير نظام المسابقات بعد غياب لعودة أندية الصعيد والدلتا خبر في الجول - المشد يعود لتدريبات سلة الزمالك بعد حل مشكلته خبر في الجول - بعد عودته للتدريبات.. اتفاق جديد بين الزمالك ومحترف السلة وموعد رحيله كرة سلة - الكرداني مدربا لمنتخب الرجال وعاصم للسيدات.. الاتحاد يعلن قراراته كرة سلة - عمرو مصيلحي يعلن عبر في الجول الجهاز الفني للمنتخب وقرارات الاتحاد رئيس اتحاد السلة لـ في الجول: رفضنا شروط روي رانا للعودة.. وهذا أبرز المرشحين لتدريب المنتخب خبر في الجول - عرض من بتروجت لضم لاعب وسط المصري