خبر في الجول - إلغاء فكرة مشاركة منتخب الشباب في بطولة إفريقيا للمحليين

الإثنين، 20 يناير 2025 - 16:04

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

وافق اتحاد الكرة على التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري قرر إلغاء فكرة مشاركة منتخب الشباب تحت 20 بقيادة أسامة نبيه، في كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رفض مشاركة منتخب 2005 في البطولة مطالبا بتدعيم المنتخب بلاعبين كبار.

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كما علم FilGoal.com أن اللجنة الفنية ستجتمع يوم الخميس المقبل في مقر اتحاد الكرة.

كما اعتمد اتحاد الكرة قرار تعيين حلمي طولان متحدثا رسميا باسم اللجنة الفنية.

وقامت اللجنة الفنية بالتوصية باستمرار أسامة نبيه في منصبه حتى في حالة عدم نجاحه في بطولة إفريقيا للشباب.

وتقام بطولة إفريقيا للشباب في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 إبريل إلى 18 مايو.

وتولى أسامة نبيه مهمة تدريب منتخب الشباب خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وقرر الاتحاد الإفريقي (كاف) تأجيل بطولة المحليين إلى شهر أغسطس بدلا من إقامتها في فبراير المقبل.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

يذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل اللقب بعد الفوز في نهائي النسخة الأخيرة على حساب الجزائر المضيف، ليحقق أسود التيرانجا اللقب الأول.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

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