فيديو في الجول - ميمي الشربيني وثنائية المتعة الكروية مع حازم إمام

توفي ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي اليوم الإثنين.

حازم إمام النادي : معتزل

ورحل محمد عبد اللطيف الشهير بـ "ميمي" الشربيني عن عمر يناهز 87 عاما.

واتجه ميمي الشربيني إلى التعليق حتى أصبح أيقونية التعليق بين جماهير الكرة المصرية بمختلف انتمائاتها.

كثيرا ما تألق حازم إمام قائد الزمالك السابق والذي لقبه ميمي الشربيني بـ "إمام الموهوبين" ليصنع الثنائي سويا حالة خاصة من المتعة الكروية.

وفي حوار سابق مع FilGoal.com تذكر حازم إمام تعليقات ميمي الشربيني الشهيرة على أهدافه ومهاراته.

ويرى حازم إمام أن ميمي الشربيني الذي أمتع الجماهير بتعليقاته كان له دور في صناعة نجوميته.

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