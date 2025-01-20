فيديو في الجول - ميمي الشربيني وثنائية المتعة الكروية مع حازم إمام

الإثنين، 20 يناير 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

ميمي الشربيني‎

توفي ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي اليوم الإثنين.

حازم إمام

النادي : معتزل

ورحل محمد عبد اللطيف الشهير بـ "ميمي" الشربيني عن عمر يناهز 87 عاما.

واتجه ميمي الشربيني إلى التعليق حتى أصبح أيقونية التعليق بين جماهير الكرة المصرية بمختلف انتمائاتها.

أخبار متعلقة:
وفاة ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي لبيب: افتتاح متحف النادي هو البداية فقط.. وحازم إمام أول من ساعدنا حازم إمام يدافع عن نفسه في واقعة "تزوير عقد جدو" مصيلحي: هذا عامي الأخير مع الاتحاد.. وحازم إمام كبش فداء في قضية جدو

كثيرا ما تألق حازم إمام قائد الزمالك السابق والذي لقبه ميمي الشربيني بـ "إمام الموهوبين" ليصنع الثنائي سويا حالة خاصة من المتعة الكروية.

وفي حوار سابق مع FilGoal.com تذكر حازم إمام تعليقات ميمي الشربيني الشهيرة على أهدافه ومهاراته.

ويرى حازم إمام أن ميمي الشربيني الذي أمتع الجماهير بتعليقاته كان له دور في صناعة نجوميته.

الزمالك حازم إمام ميمي الشربيني
نرشح لكم
تقرير: نادي مصري يريد التعاقد مع ثاني هدافين الدوري المجري خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك خبر في الجول - لتأمين العناصر الأساسية.. بتروجت يتمم اتفاقه لتجديد تعاقد هادي رياض وفاة ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي غزل المحلة يضم موسى فراوي مدافع منتخب فلسطين الزمالك: هذا ما تم بين جروس ولبيب.. ونحترم رأي الجمهور ولكن النحاس يكشف مستجدات انتقال كهربا إلى الاتحاد الليبي
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب بنفيكا: دي ماريا جاهز لمواجهة برشلونة.. والفريق مرشح ولكن 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل تشيلسي - رغم الشكوك.. بالمر يقود هجوم البلوز أمام وولفرهامبتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الشرطة القطري في البطولة العربية 24 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: نادي مصري يريد التعاقد مع ثاني هدافين الدوري المجري 33 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق ساعة | ميركاتو
الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يتعاقد مع عبد القادر خوشانوف ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي